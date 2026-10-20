Airbus готовит совершенно новый самолет на 80 пассажиров — ему не понадобится керосин

Дальность полета будет достигать почти 2000 км

Airbus рассматривает возможность создания пассажирского самолёта на водороде вместимостью около 80 человек. Дальность полёта первой версии может составить примерно 1000 морских миль — около 1850 км. Об этом 14 октября в Тулузе рассказал журналистам глава подразделения гражданских самолётов компании Ларс Вагнер.

Airbus готовит совершенно новый самолет на 80 пассажиров — ему не понадобится керосин
Источник изображения: Airbus

Ранее в рамках проекта ZeroE Airbus изучала концепцию турбовинтового самолёта с водородными топливными элементами на 100 пассажиров и дальностью около 2780 км. Однако в 2025 году компания пересмотрела первоначальные планы. Теперь рассматривается более компактная машина, характеристики которой должны соответствовать ограничениям водородной силовой установки и объёму топлива, доступного на борту.

По словам Вагнера, вместимость около 80 пассажиров позволит найти баланс между техническими возможностями и экономической целесообразностью самолёта первого поколения. В дальнейшем Airbus рассчитывает увеличить число мест. Первые испытания технологии могут провести на самолёте вместимостью примерно 20 человек. Подробности конструкции и количество двигателей компания пока не раскрывает, однако Вагнер подчеркнул, что проект намерены довести до практической реализации.

Если разработка состоится, это будет первый пассажирский самолёт Airbus вместимостью менее 100 человек. Для сравнения, узкофюзеляжный A220-100 рассчитан на 135 пассажиров. Самолёты меньшего класса концерн традиционно оставлял сегменту региональных машин ATR — совместного предприятия Airbus и Leonardo.

АвиацияAirbusИсточники:AviaNews

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