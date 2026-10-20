ИИ-агенты помогли хакеру взломать более 100 сайтов компаний, причём средняя расчётная стоимость успешного вторжения составила около $50. О кампании сообщил Снорре Фагерланд, ведущий исследователь угроз в компании NorForge. По его данным, оператор использовал открытую платформу Cairn, которая распределяет задачи между ИИ-агентами и позволяет им обмениваться результатами через общую доску. Reuters, изучив активность злоумышленника, обнаружило среди потенциальных жертв производителя сельскохозяйственной техники Deere, производителя бытовых приборов SharkNinja и двигателей Cummins. Независимо подтвердить все вторжения изданию The Next Web не удалось.

Кампания началась 25 сентября 2026 года. По данным NorForge, связанная с ней группа использовала 14 панелей управления Cairn и запустила более 1100 проектов атак. Агенты выбирали интернет-магазины в США, Канаде, Японии и Австралии, после чего пытались найти способ выполнить код на сервере и установить веб-оболочку для загрузки файлов. Такие инструменты могут обеспечивать повторный доступ к скомпрометированному сайту. По оценке исследователя, целью было закрепиться в системах магазинов и платёжной инфраструктуре для возможного использования в дальнейшем. Всего агенты этой кампании попытались атаковать более 1200 сайтов.

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Согласно данным, изученным NorForge, задания выполнялись с использованием программного компонента с названием 'claudecode_deepseek-v4.1-flash'. Исследователь предполагает, что речь идёт о Claude Code от Anthropic в сочетании с недорогой моделью DeepSeek V4.1 Flash. Средняя продолжительность успешной атаки составляла чуть менее 23 часов. Фагерланд оценил расходы на токены примерно в $5000, или около $50 на каждое успешное вторжение. Это приблизительный расчёт: в отчёте NorForge средняя стоимость одного задания, включая неудачные и досрочно завершённые попытки, оценена примерно в $5. Исследователь также отметил, что средняя доля успешных атак в изученных группах составляла около 10%, хотя их задачи различались.

Компании, названные Reuters, сообщили о разных результатах проверки. Deere заявила, что приняла меры по устранению угрозы и не обнаружила признаков доступа к чувствительным данным. SharkNinja сообщила об атаке на отдельный сайт технической поддержки и локализации угрозы. Cummins проверяла сведения о возможном взломе сайта одного из поставщиков. Reuters не смогло установить, были ли похищены какие-либо данные. Кроме того, панели управления Cairn, оставленные доступными через интернет, сами содержали учётные данные, ключи API и другие секреты: сканер Trufflehog подтвердил действительность 11% обнаруженных секретов. Автор Cairn заявил, что платформа не создавалась для хакерских атак и такое применение не соответствует его намерениям.