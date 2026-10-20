Космическую капсулу Starfall Илона Маска успешно вывели на орбиту

Несколько минут назад SpaceX 20 октября 2026 года сообщила об успешном развертывании полезных нагрузок миссии Bandwagon-5.

Как мы уже сообщали, ракета Falcon 9 стартовала с космической базы на мысе Канаверал во Флориде. На орбиту отправили 32 полезные нагрузки, включая 31 спутник заказчиков и вторую демонстрационную капсулу Starfall.

Возвращаемая беспилотная капсула Starfall от SpaceX весит около 2,1 тонны (вмещает до 1 тонны груза). Она создана как орбитальная лаборатория для производства лекарств и материалов в невесомости, а также для быстрой доставки грузов из космоса на Землю

После выполнения основной задачи первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу в Атлантическом океане. Повторное использование ускорителей остаётся одним из ключевых элементов пусковой стратегии SpaceX, позволяя снижать стоимость запусков и поддерживать высокую частоту полётов.