В рамках этой миссии SpaceX запустила свою двухтонную капсулу Starfall, а также аппарат NASA Starburst, который будет изучать слияния нейтронных звёзд

32 спутника за один раз. Ракета SpaceX Falcon 9 успешно выполнила миссию Bandwagon-5, причем первая ступень отработала уже в 19-й раз ⁠ 3

SpaceX 20 октября запустила ракету Falcon 9 с группой из 32 космических аппаратов в рамках миссии Bandwagon-5. Старт состоялся в 14:04 по московскому времени с площадки SLC-40 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Все спутники успешно выведены на околоземную орбиту.

Капсула Starfall Источник изображения: SpaceX

Первая ступень Falcon 9 с обозначением B1085 использовалась уже в 19-й раз. После выполнения своей задачи она вернулась на Землю и совершила посадку на беспилотную морскую платформу ASOG в Атлантическом океане.

В состав полезной нагрузки вошли аппараты для наблюдения Земли, метеорологии, навигации, связи и научных исследований. Среди них — четыре финских спутника ICEYE массой около 70 кг каждый, оснащённых радарами с синтезированной апертурой для наблюдения за поверхностью Земли независимо от освещённости и погодных условий. Также на орбиту отправились два спутника Acadia компании Capella Space и два аппарата Umbra, использующих аналогичную радиолокационную технологию.

Компания HawkEye 360 отправила три кубсата для радиочастотного мониторинга, а Planet Labs — спутник Pelican-12, предназначенный для съёмки Земли со сверхвысоким разрешением. В миссии также участвовали два метеоспутника Tomorrow-S14 и Tomorrow-S15, аппарат GNOMES-11 компании PlanetiQ и испанский кубсат FOSSASAT-2E27, предназначенный для развития Интернета вещей и испытаний передачи данных по технологии LoRa.

Отдельная группа аппаратов связана с навигацией и связью. Xona Space Systems отправила спутники Pulsar-01–04 и демонстрационные кубсаты PTS-1 и PTS-2 для развития высокоточного позиционирования. Два тайваньских кубсата T.MicroSat-3 и T.MicroSat-4 компании Tron Future Tech предназначены для испытаний широкополосной связи на орбите. Турецкая Fergani Space запустила демонстрационный аппарат FRG-100D4 для тестирования орбитальных операций.

В числе нетипичных участников миссии — возвращаемые капсулы и орбитальные технологические платформы. Аппарат Starfall массой около 2100 кг предназначен для доставки на Землю результатов производства в условиях микрогравитации. Ещё одна возвращаемая капсула принадлежит компании Varda Space и летит в рамках её седьмой миссии W-Series 7. Орбитальный буксир Mira компании Impulse Space несёт развёртываемые кубсаты и дополнительную полезную нагрузку.

В миссии также участвовали научный спутник NASA Starburst, предназначенный для изучения слияний нейтронных звёзд, два демонстрационных аппарата SIRIUS-A и SIRIUS-B, а также спутник MAXWELL, построенный Rocket Lab для Viasat. Последний должен продемонстрировать коммерческую альтернативу спутникам-ретрансляторам TDRS, которые NASA использует для передачи данных с космических аппаратов.

Миссия Bandwagon-5 стала очередным примером совместного запуска большого количества спутников разных заказчиков.