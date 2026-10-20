Это сердце для Steam Deck 2? Чип AMD семейства Gainsborough впервые засветился в тестах

В базе данных OpenBenchmarking появился инженерный образец процессора AMD, который может быть сердцем портативной консоли Steam Deck 2.

APU будет относиться к семейству Gainsborough, а ПО определяет его, как 100-000001930-12_Y. Тестовый образец работал на частоте 2,4 ГГц, но это ничего не говорит нам о серийной версии. Зато ПО определяет наличие шести процессорных ядер. У сердца текущей Steam Deck, напомним, лишь четыре ядра на архитектуре Zen 2. Вполне вероятно, новинка имеет два ядра Zen 6 и четыре Zen 6C.

Есть некоторые тесты нового APU, но результаты особого значения не имеют. Во-первых, в некоторых тестах новый чип даже слабее текущего, а во-вторых, что важнее, речь об инженерном образце с низкой частотой, так что делать выводы точно не стоит.

Также можно отметить, что чип тестировался с 24 ГБ памяти LPDDR5-9600, но это не означает, что Steam Deck будет иметь такой же набор.