1450 и 1850 евро за Xiaomi — новая реальность. Ожидается, что столько будут стоить новые флагманы компании в Европе ⁠ 1

Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max при приходе на европейский рынок могут оказаться очень дорогими. Дороже новых флагманов Vivo и ровно столько же, сколько в регионе стоят новые iPhone 18 Pro.

Ресурс Ytechb говорит, что Xiaomi 18 Pro в версии с 256 ГБ памяти в Европе будет стоить 1450 евро, а версия с 512 ГБ обойдётся в 1650 евро. В первом случае это идентично цене iPhone 18 Pro с теми же 256 ГБ памяти, а во втором на 50 евро меньше.

Xiaomi 18 Pro Max в версии с 512 ГБ памяти обойдётся в 1850 евро. Столько же стоит соответствующий iPhone 18 Pro Max. Для сравнения, Xiaomi 17 Ultra, который стоит выше обеих моделей Pro, в прошлом году в Европе стоил от 1500 евро. Впрочем, выходил он до текущего кризиса памяти.