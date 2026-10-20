Galax представила уникальную GeForce RTX 5080 HOF Extreme с двумя 16-контактными разъёмами питания и кристаллами Сваровски

Компания Galax представила ту самую видеокарту с кристаллами Сваровски, о которой мы писали буквально вчера. Новинкой оказалась GeForce RTX 5080 HOF Extreme.

Собственно, об основных её особенностях мы уже говорили: кристаллы Сваровски на кожухе СО и два 16-контактных разъёма питания. Это первая RTX 5080 с такой подсистемой питания.

Карта получила крупный охладитель с тремя большими вентиляторами спереди и ещё одним на обратной стороне. Подробностей относительно этого нет, но, вероятно, подсистема питания новинки имеет очень много фаз. В конце концов, не зря тут два разъёма питания, да и в целом линейка HOF ориентирована на энтузиастов.

О заводском разгоне данных нет. По изображениям можно понять, что карта весьма крупная и выполнена в белом цвете.

К слову, выход такой уникальной RTX 5080 сам по себе весьма важен, так как это можно рассматривать, как косвенное подтверждение тому, что RTX 5090 всё же снята с продажи, несмотря на опровержение со стороны Nvidia.