Учёные готовятся к повторению Тунгусского события: NASA моделирует падение астероида

Учения для конференции по планетарной защите 2027 года помогут оценить, какие разрушения может вызвать космическое тело и почему даже известные масса и размер не позволяют точно предсказать последствия столкновения с Землёй

NASA готовит учения, в ходе которых специалисты оценят последствия падения астероида размером с тело, вызвавшее Тунгусское событие 1908 года. Сценарий разрабатывают для конференции по планетарной защите, которая состоится в 2027 году. Учёным предстоит определить, какие разрушения может вызвать подобный объект и насколько точно их удастся предсказать до его столкновения с Землёй.

Опасность зависит не только от размера и массы астероида, но и от его плотности и прочности. Одни космические тела разрушаются в атмосфере, другие же достигают поверхности и оставляют кратеры. В обоих случаях последствия могут включать ударную волну, сильный нагрев и разлёт обломков, а при определённых условиях — цунами. Даже если астрономам удастся заранее определить размеры астероида, предсказать его поведение при входе в атмосферу будет непросто.

Учёные готовятся к повторению Тунгусского события: NASA моделирует падение астероида
Источник изображения: сгенерировано Muse

Лориен Уилер, руководитель направления оценки последствий столкновений в проекте NASA Asteroid Threat Assessment Project (ATAP), объяснила, что астероиды сильно различаются по своим свойствам: одни представляют собой рыхлые скопления обломков, другие — плотные монолиты из железа. Неопределённость в составе и прочности объекта затрудняет расчёт его массы, энергии взрыва и масштабов разрушений. Кроме того, объём доступных сведений зависит от того, какие телескопы и космические аппараты смогут обнаружить и изучить астероид до его приближения к Земле.

Для оценки последствий NASA использует модель Probabilistic Asteroid Impact Risk (PAIR), которая рассчитывает вероятности различных сценариев и возможный ущерб. Компьютерные симуляции позволяют анализировать миллионы вариантов развития событий, включая разрушение астероида в атмосфере и его падение на поверхность. Центр изучения околоземных объектов NASA (CNEOS) применяет подобные расчёты в рамках учений по планетарной защите.

Тунгусское событие остаётся важным ориентиром для таких моделей, но даже накопленных сведений о нём недостаточно, чтобы уверенно предсказать последствия аналогичного взрыва сегодня. Специалистам необходимо оценить не только место и высоту взрыва, но и то, какая часть энергии придётся на ударную волну, тепловое воздействие, образование кратера и выброс обломков. Эти расчёты нужны NASA для подготовки планов защиты Земли, в том числе возможных миссий по изменению траектории опасного астероида и мер реагирования на случай падения.

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