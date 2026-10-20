Маск пообещал подарить акции SpaceX всем детям в США — потенциальная стоимость подарка $10,5 млрд

Миллиардер намерен распределить около 72 млн акций в 2027 году, но пока не раскрыл возрастные ограничения и механизм передачи ценных бумаг

Илон Маск заявил, что в 2027 году подарит по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США, назвав инициативу «первой из многих». При ориентировочной цене $146 за акцию и примерно 72 млн жителей страны младше 18 лет общая стоимость такого подарка составила бы около $10,5 млрд. Маск не уточнил, какие возрастные группы смогут участвовать в программе, когда начнётся раздача и как именно будут передаваться акции.

Согласно документам компании, по состоянию на 30 июня Маску принадлежало около 6,42 млрд акций SpaceX. В эту цифру входят в том числе акции, находящиеся в трастах под его управлением, ограниченные в обращении бумаги и акции, которые могут быть выпущены при исполнении опционов. Таким образом, заявленный масштаб раздачи значительно меньше принадлежащего ему пакета, однако детали и условия обещания пока не опубликованы.

Маск пообещал подарить акции SpaceX всем детям в США — потенциальная стоимость подарка $10,5 млрд
Источник изображения: сгенерировано Muse

Заявление последовало за инициативой Anthropic: компания пообещала направить 5% своих акций в фонд благотворительных проектов, а позднее допустила возможность выделения ещё 2% по решению совета директоров. В ответ Маск написал, что акции следует передавать непосредственно людям, и заявил, что сам поступит именно так.

Инициатива также перекликается с программой Trump Accounts, предусматривающей инвестиционные счета для детей, имеющих право на участие в программе: гражданам США, родившимся с 2025 по 2028 год, полагается первоначальный взнос государства в размере $1000. Дополнительные средства могут вносить семьи, работодатели и другие благотворители. Со SpaceX связана и отдельная инициатива: операционный директор компании Гвинн Шотвелл пообещала передать более $320 млн в виде собственных акций SpaceX для финансирования счетов более чем двух миллионов детей.

Законы и новости рынкаSpaceXИсточники:techspot

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