35 000 литиевых батарей сгорели дотла, 23 человека погибли. В Южной Корее вынесли приговор в деле о пожаре на заводе аккумуляторов ⁠ 6

Верховный суд Южной Кореи вынес окончательное решение по делу о пожаре на заводе литиевых аккумуляторов в городе Хвасон.

Представитель компании Пак Сун-гван получил четыре года тюрьмы. Ранее, в 2025 году, суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы. Разбирательство касалось нарушений требований безопасности, связанных с гибелью работников.

Возгорание началось после того, как загорелась аккумуляторная продукция. Сотрудники попытались справиться с огнём с помощью огнетушителей, однако пламя быстро распространилось, а помещения заполнил густой дым.

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На предприятии находилось более 35 000 литиевых батарей, которые сгорели дотла. Пожарным потребовалось свыше пяти часов, чтобы ликвидировать основное возгорание. В результате трагедии погибли 23 человека, включая 17 граждан Китая, одного гражданина Лаоса и пятерых южнокорейцев; ещё восемь человек получили ранения.

Суд первой инстанции установил, что Пак Сун-гван не обеспечил свободный доступ к аварийным выходам и путям эвакуации, а также не выполнил обязанности по охране труда. В рамках того же дела генеральный директор компании Пак Чжун-эон, сын представителя, также был приговорён к 15 годам заключения и штрафу в 1 млн вон.