Falcon Heavy выдал огненное шоу: эффектный старт SpaceX показали крупным планом

На снимке запечатлены все три ускорителя ракеты в момент запуска двигателей Merlin

В сети появилось эффектное фото старта ракеты SpaceX Falcon Heavy, на котором одновременно видны все три ее блока — центральная ступень и два боковых ускорителя.

Из нижней части каждого корпуса вырываются яркие оранжево-белые факелы пламени, создавая эффектную картину ночного запуска. За работу ракеты отвечают 27 двигателей Merlin.

Автор снимка — фотограф NASASpaceflight Макс Эванс, известный под псевдонимом MaxQ. Кадр снят крупным планом снизу: помимо трех корпусов с работающими двигателями, в композицию попала часть стартовой конструкции.

Фотография сделана во время запуска миссии NROL-97 в ночь на 2 октября 2026 года с площадки LC-39A во Флориде, но опубликована только на этой неделе. Этот полет стал первой миссией Falcon Heavy для Национального разведывательного управления США.

По состоянию на октябрь 2026 года ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX совершила 14 успешных пусков.