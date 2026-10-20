Пауэрбанк с экраном, кабелем и беспроводной зарядкой для Apple Watch. Представлен Anker MagGo

Компания Anker представила на китайской площадке JD.com внешний аккумулятор MagGo, оснащенный цветным экраном и встроенной док-станцией для зарядки Apple Watch. Новинка получила аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч и конструкцию с двумя портами USB-C. Цена устройства составляет 399 юаней.

Источник изображения: ithome // Anker

На передней панели размещен дисплей, который показывает текущий уровень заряда, оставшуюся емкость и приблизительное время до полного восстановления энергии. Для удобства использования в нижней части корпуса предусмотрены противоскользящие ножки. Габариты аксессуара составляют 95 × 51 × 32,5 мм, масса — 245 г.

Порт USB-C поддерживает мощность до 30 Вт, а модуль для зарядки Apple Watch рассчитан на 5 Вт. В комплект также входит кабель USB-C мощностью 30 Вт. Благодаря встроенной док-станции аккумулятор позволяет подзаряжать часы без отдельного зарядного устройства, совмещая несколько функций в одном компактном аксессуаре.