Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт

Емкость тяговой батареи в топовой версии 128 кВт·ч

Mercedes-AMG представила электрический кроссовер GT SUV — первая полноразмерная моделью этого класса, полностью разработанной подразделением AMG. Новинка построена на новой электрической платформе AMG.EA и будет доступна в трёх версиях. Продажи стартуют летом 2027 года в трех конфигурацих: GT53 SUV, GT55 SUV и GT63 SUV. Все они оснащены системой полного привода AMG Performance 4MATIC+, однако различаются конструкцией электропривода и характеристиками.

Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт
Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

Базовый GT53 получил два электромотора. Пиковая мощность составляет 536 л.с. Разгон до 97 км/ч занимает 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена 230 км/ч. GT55 и GT63 оснащаются тремя электромоторами: одним спереди и двумя сзади. Передний двигатель можно отключать, когда дополнительная тяга не требуется, чтобы снизить энергопотребление. Такая схема позволяет не только распределять тягу между осями, но и управлять передачей мощности на задние колеса по отдельности.

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Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

Характеристики версий распределяются следующим образом:

  • AMG GT53 SUV: постоянная мощность 362 л.с., пиковая — 536 л.с.; крутящий момент 590 Н·м; разгон до 97 км/ч за 4,1 секунды; максимальная скорость 230 км/ч;
  • AMG GT55 SUV: постоянная мощность 711 л.с., пиковая — 805 л.с.; крутящий момент 1860 Н·м; разгон до 97 км/ч за 3 секунды; максимальная скорость 270 км/ч;
  • AMG GT63 SUV: постоянная мощность 711 л.с., пиковая — 1153 л.с.; крутящий момент 2000 Н·м; разгон до 97 км/ч за 2,6 секунды; максимальная скорость 270 км/ч.

В основе силовой установки лежит 800-вольтовая электрическая архитектура. В зависимости от модификации используются тяговые батареи ёмкостью 106 или 128 кВт·ч: базовая версия получила батарею на 106 кВт·ч, а GT55 и GT63 — на 128 кВт·ч.

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Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

Максимальная мощность зарядки GT53 составляет 600 кВт, старшие версии поддерживают зарядку мощностью до 710 кВт. По данным Mercedes-AMG, за 10 минут GT53 способен получить запас хода до 380 км по циклу WLTP, а GT55 и GT63 — до 450 км. Для GT63 заявлен запас хода около 620–700 км в зависимости от конфигурации.

Автомобиль получил новую подвеску AMG Active Ride Control+. Она входит в стандартное оснащение GT63 и доступна в качестве опции для GT55. Система использует гидравлические амортизаторы и регулируемые пневматические элементы, позволяя контролировать крены в поворотах, клевки при торможении и подъём кузова при разгоне без традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости.

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Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

GT63 стандартно оснащается пакетом AMG Dynamic Plus, который можно заказать и для GT55. В него входит блок управления AMG Race Engineer с тремя поворотными регуляторами для настройки отклика электромоторов, управляемости и сцепления с дорогой. Предусмотрено несколько ездовых режимов —  Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, Race, Slippery, Eco и Individual. В спортивном режиме Race доступны специальные настройки для дрифта, дрэг-рейсинга и системы стартового управления Launch Control.

Разработчики уделили внимание и звуку. Система AMGFORCE Sport+ имитирует звук двигателя V8 в GT55 и GT63, а в GT53 — шестицилиндрового мотора. По заявлению компании, для создания звуковых профилей использовали записи реальных двигателей, полученные с помощью более 100 измерений и 16 микрофонов. Звуковое сопровождение меняется в зависимости от ускорения и стиля езды, имитация переключения передач дополняется вибрацией сидений и специальной графикой на дисплеях. Водитель также сможет имитировать переключение передач подрулевыми лепестками.

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Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

В плане дизайна GT SUV напоминает электрическое купе GT 4-Door, но у внедорожника более крупный кузов, широкая колея, выраженные колёсные арки и безрамочные боковые стёкла. Сзади — шесть круглых фонарей. Активная аэродинамика включает систему Aerokinetics Airpanel с подвижными жалюзи в переднем бампере: они регулируют поток воздуха для охлаждения и уменьшают аэродинамическое сопротивление, когда дополнительное охлаждение не требуется.

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Источник изображения: Mercedes-Benz через Motor1

В — салоне 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, медиасистема с экраном диагональю 14 дюймов. В качестве опции для переднего пассажира доступен 14-дюймовый дисплей.

Объём багажника составляет 606 литров, ещё 79 литров — в переднем багажнике под капотом. Цены пока не объявлены.

 

ЭлектротранспортMercedesавтоИсточники:Motor1

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