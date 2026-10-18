Представлены умные часы Mibro AeroPace: экран AMOLED, офлайн-карты и двухчастотный GPS за $200

Компания Mibro представила новые смарт-часы AeroPace. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужны расширенные спортивные функции. По сути, это аналог недорогих часов Garmin и Amazfit. Устройство получило экран AMOLED, поддержку офлайн-навигации и более точное двухчастотное позиционирование. Рекомендованная стоимость новинки составляет 200 долларов или 200 евро (в зависимости от страны), но на Amazon часы можно купить со скидкой 25%.

Mibro AeroPace оснащены круглым 1,32-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466 × 466 пикселей. Заявленная пиковая яркость — 2000 нит. При обычном использовании часы способны проработать до восьми дней без подзарядки, а при непрерывном отслеживании маршрута по GPS — до 12 часов.

Для записи тренировок предусмотрена двухчастотная система позиционирования с поддержкой GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo и QZSS.

Набор датчиков включает оптический датчик измерения пульса, барометр, акселерометр и цифровой компас. Часы также отслеживают сон, синхронизируют уведомления со смартфонами и позволяют совершать звонки по Bluetooth при подключении к телефону. Водозащита — 5 ATM.

При этом Mibro AeroPace придётся конкурировать с уже представленными моделями в том же ценовом сегменте. Например, Amazfit Active 2 с поддержкой офлайн-карт, которые стоят $150.