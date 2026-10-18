Автоматическая замена батареи за 25 секунд: представлена DJI Dock 4, которая позволяет держать дронов в небе круглосуточно

DJI представила автоматическую станцию Dock 4 для беспилотников, которая позволяет заменять разряженный аккумулятор всего за 25 секунд. По заявлению производителя, после приземления дрон может вернуться в воздух менее чем за 45 секунд. Решение предназначено для непрерывного выполнения задач, в том числе при реагировании на чрезвычайные ситуации.

Dock 4 использует механизм автоматической замены батареи, благодаря которому беспилотнику не нужно оставаться на земле на время обычной зарядки, занимающей около 30 минут. DJI позиционирует систему как концепцию «дрон в качестве первого реагирующего» (Dock-as-a-First-Responder, DFR). Она рассчитана на сценарии, в которых важно быстро возобновлять воздушное наблюдение и оперативно получать информацию с воздуха.

Станция также оснащена системой зарядки двух аккумуляторных блоков одновременно. Каждый из них весит около 925 г, имеет энергоёмкость 260 Вт·ч и рассчитан на 400 циклов зарядки. По оценке DJI, восстановление заряда с 15 до 95% занимает около 27 минут. Пока одни аккумуляторы заряжаются, беспилотник может продолжать работу с другой батареей, сокращая простои между вылетами.

Dock 4 стала первой станцией с автоматической заменой аккумуляторов в линейке DJI, хотя подобные решения уже существуют в отрасли. Производитель продвигает систему как инструмент для служб экстренного реагирования и других организаций, которым необходима постоянная готовность беспилотников к полёту.