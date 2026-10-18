Большой адронный коллайдер обнаружил отклонение от главной теории физики в 650 млрд распадов частиц

Физики изучают необычные свойства распадов B-мезонов, которые могут указывать на неизвестные частицы, но пока не достигли статистической значимости, необходимой для открытия

Физики, анализирующие данные Большого адронного коллайдера (БАК) в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), обнаружили отклонения от предсказаний Стандартной модели при изучении распадов B-мезонов — нестабильных частиц, содержащих b-кварк. В массиве из 650 млрд распадов зарегистрировали меньше определённых процессов, чем предсказывает теория, а также выявили аномалию в направлениях вылета частиц.

Эти результаты могут указывать на неизвестные физические процессы, однако пока не доказывают существование новой физики.

Учёные изучают «пингвиньи распады» — редкие превращения частиц, в которых существенную роль играют квантовые процессы с участием виртуальных частиц. Виртуальные частицы невозможно зарегистрировать непосредственно, но их влияние проявляется в вероятностях и характеристиках распадов. Стандартная модель позволяет рассчитать ожидаемую частоту таких процессов, однако измерения на БАК не полностью совпали с расчётами. Одно из возможных объяснений — влияние неизвестных частиц, способных изменять ход распада.

Большой адронный коллайдер обнаружил отклонение от главной теории физики в 650 млрд распадов частиц
Источник изображения: CERN

Дополнительный интерес результатам придаёт работа на детекторе CMS (Compact Muon Solenoid) — одной из крупных экспериментальных установок БАК. Другая группа физиков изучала аналогичные процессы с помощью другого оборудования и методики. Полученные результаты также указывают на возможное отклонение от Стандартной модели, что даёт возможность сопоставить независимые измерения. Тем не менее обнаруженные эффекты пока не достигли уровня статистической значимости в 5 сигм — критерия, который в физике частиц обычно используют для объявления об открытии. Он означает, что вероятность получить столь выраженное отклонение исключительно из-за случайных колебаний данных чрезвычайно мала.

Есть и альтернативное объяснение аномалии. На измерения могут влиять «очарованные пингвины» — процессы с участием очарованного кварка, вклад которых сложно точно рассчитать. Пока физики не могут уверенно отделить возможные проявления неизвестных частиц от подобных эффектов. При этом Стандартная модель и без этой аномалии остаётся неполной: она не описывает гравитацию и не объясняет природу тёмной материи, существование которой предполагают по её гравитационному воздействию.

По словам Марка Смита из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), исследователи располагают массивом данных в 5 раз больше, чем использовали в последней публикации по этой теме. Учёные рассчитывают проверить результаты на расширенной выборке, а также получить дополнительные измерения от CMS. Смит оценивает срок, необходимый для прояснения ситуации с «пингвиньими распадами», в 5–10 лет. Если отклонения подтвердятся и их нельзя будет объяснить известными процессами, то это станет основанием для разработки теоретических моделей за пределами Стандартной модели. Однако сегодня физики не знают, какие именно частицы или взаимодействия могут стоять за наблюдаемой аномалией.

Предыдущая публикация: 12 лет спустя: старый Core i5-4670K снова установил новый мировой рекордСледующая публикация: Новый Mitsubishi Pajero уже можно заказать в России — от 8,42 млн рублей
Главное
Все новости
57 минут назад4«Я потрясен тем, насколько хорошо это работает». В Skoda заявили, что ИИ может лишить работы автомобильных дизайнеров
18:092Индонезия получит атомное электричество с воды — проектом займётся «Росатом»
17:512Гибридный бум в России: регистрации подключаемых моделей обновили рекорд — свыше 10 тыс. за месяц
17:362Новый Mitsubishi Pajero уже можно заказать в России — от 8,42 млн рублей
17:20612 лет спустя: старый Core i5-4670K снова установил новый мировой рекорд
17:123Claude разгадал 25-летнюю загадку АНБ и обнаружил источник секретных чисел в старой программе
SpaceX показала плотно упакованную ракету Falcon 9 — она разом запустит 32 спутника от разных компаний17:046SpaceX показала плотно упакованную ракету Falcon 9 — она разом запустит 32 спутника от разных компаний Миссии Bandwagon-5 стартует днем 19 октября
17:001Атлас митохондрий выявил тысячи семейств белков, многие из которых неизвестны науке
16:473Память, SSD, видеокарты и процессоры уже подорожали — настал черед мониторов? Dell повысит цены на мониторы на 3–5% с октября
16:40Японская миссия MMX соберёт грунт Фобоса с помощью азотных импульсов
Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт16:368Представлен Mercedes-AMG GT SUV — три мотора, 1153 л.с. и зарядка мощность 710 кВт Емкость тяговой батареи в топовой версии 128 кВт·ч
16:13Scott выпустила электровелосипед E-Ville 20 — с полной подвеской, батареей 720 Вт·ч и мотором Bosch Performance Line CX
16:00Литиевые батареи смогут сами сообщать о возможном коротком замыкании и тепловом разгоне
15:13USB-C, до 8 ТБ и 20 Гбит/с: Ugreen D601A — новый корпус для SSD за $30
14:518 В России создают уникальный синхротрон «Сила»: первый 10-метровый фрагмент кольца готов
14:428Не нужно ни Nvidia, ни AMD, ни Intel. Lenovo представила компьютер P7 на китайской платформе: 300 граммов, 190 TOPS и поддержкой моделей на 122 млрд параметров
14:283Шведские исследователи научили ИИ обнаруживать спрятанные пистолеты с помощью Wi-Fi
14:271Суборбитальные корабли Virgin Galactic станут платформами для изучения космической погоды
14:221SK Hynix обменяет оборудование для Китая на завод в США
14:182Автоматическая замена батареи за 25 секунд: представлена DJI Dock 4, которая позволяет держать дронов в небе круглосуточно
13:46Самый компактный мини-ПК с GeForce RTX 5080. Zotac Magnus One Ultra появился в продаже по цене 2647 долларов
13:3410Intel перезагрузилась на 80%, но уйдут годы, чтобы догнать TSMC
13:281Исследователь взломал систему роботов Eiliko, получив доступ к 13 млн разговоров, личным данным и даже фотографиям детей
13:225«Первая в мире зарядка, защищающая батарею ноутбука». 100-ваттная зарядка Anker Laptop Charger Pro со встроенным экраном выходит в продажу 22 октября
13:118Фирменные чехлы Apple для iPhone Duo будут держаться благодаря клею
13:042Тяжелый швейцарский люкс прощается с рынком умных часов? TAG Heuer может закрыть проект Connected
13:031Дизайн «отсутствует», зато есть защита IP54 и компактные размеры. Cherry представила клавиатуру K37ID
Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra12:461Вся линейка Galaxy S27: инсайдер показал чехлы для Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 будет мини-версией Galaxy S27 Plus, а Galaxy S27 Pro — мини-версией Galaxy S27 Ultra
12:29Представлены умные часы Mibro AeroPace: экран AMOLED, офлайн-карты и двухчастотный GPS за $200
12:282Китайский аналог Nvidia DGX Spark и AMD Ryzen AI Halo с чипом без GPU. Мини-ПК Sipeed MaixStation поместится даже в карман
12:141В автомобилях Rivian появятся ИИ-агенты
12:101Nvidia всё же не будет экономить? DigiTimes говорит, что большинство ускорителей Rubin сохранит 12-слойную память HBM4