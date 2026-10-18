SK Hynix обменяет оборудование для Китая на завод в США

Подразделение Solidigm просит Вашингтон разрешить поставки станков на фабрику в Даляне, а взамен готово строить предприятие по выпуску NAND-флеш в Нью-Йорке

Подразделение SK Hynix по выпуску флеш-памяти Solidigm добивается от властей США разрешения на поставку американского оборудования для производства микросхем на завод в китайском Даляне. Как сообщает Reuters, это условие для продолжения строительства полупроводникового завода в США, который Solidigm планирует возвести в северной части штата Нью-Йорк.

NAND-флеш используется в твердотельных накопителях, смартфонах и серверах для дата-центров. На фоне бума ИИ-инфраструктуры цены на память растут: аналитики TrendForce ожидают подъём на 15-20% в четвёртом квартале. Solidigm хочет установить дополнительное оборудование в свободных помещениях даляньского завода Mod B, завершённого в 2023 году, чтобы увеличить выпуск NAND.

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В SK Hynix TechCrunch заявили, что не расширяют мощности в Даляне, а установка оборудования проводится по согласованию и с разрешения правительства США.

Ещё октябре 2022 года Вашингтон ввёл масштабные ограничения на экспорт в Китай передовых чипов и оборудования. В сентябре 2025 года администрация Трампа отменила специальные льготы для заводов SK Hynix, Samsung и Intel в Китае, однако затем выдала Samsung и SK Hynix ежегодные лицензии на поставки оборудования. Параллельно США требуют от иностранных чипмейкеров строить заводы в Америке — в июле министр торговли Ховард Лутник (Howard Lutnick) говорил о переговорах с Samsung и SK Hynix.

По данным источников, Solidigm готовится к первичному размещению акций в 2027 году, которое может принести около $10 млрд и оценить компанию вплоть до $100 млрд. Согласование поставок в Китай может стать важным фактором для бизнеса: завод в Даляне продолжит работать, а американская фабрика — выполнить требование Вашингтона.