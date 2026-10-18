Scott выпустила электровелосипед E-Ville 20 — с полной подвеской, батареей 720 Вт·ч и мотором Bosch Performance Line CX

Компания Scott представила электровелосипед E-Ville 20. Новинка оценена в 4600 евро.

Главная особенность Scott E-Ville 20 — полная подвеска, которая обычно встречается на горных велосипедах (хотя E-Ville 20 предназначен в первую очередь для города). Спереди установлена амортизационная вилка с ходом 100 мм, а сзади установлен амортизатор SR Suntour Raidon-R-TR T. Велосипед также оснащён регулируемым подседельным штырём с изменяемой высотой.

Scott E-Ville 20 получил центральный мотор Bosch Performance Line CX, который питается от тяговой батареи Bosch PowerTube ёмкостью 720 Вт·ч.

Рама алюминиевая, масса самого велосипеда — 31,3 кг. Максимально допустимая общая нагрузка составляет 160 кг (при этом нагрузка на багажник сзади — 20 кг). Трансмиссия — 10-скоростная Shimano Cues.

E-Ville 20 получил встроенную систему освещения, а вот даже простейшего кожуха цепи производитель не предусмотрел — придется докупать отдельно.