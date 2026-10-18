Дизайн «отсутствует», зато есть защита IP54 и компактные размеры. Cherry представила клавиатуру K37ID

Для промышленного сектора

Компания Cherry, известная своими механическими переключателями для клавиатур, представила новую клавиатуру под названием K37ID, которая как раз не механическая. Новинка выделяется максимально нейтральным внешним видом и ориентирована промышленный сектор.

Дизайн «отсутствует», зато есть защита IP54 и компактные размеры. Cherry представила клавиатуру K37ID
Источник изображения: Cherry

Отсутствие какого-то дизайна в этом случае является плюсом, а дополнительным плюсом для предприятий будет защита от влаги и пыли IP54. Компания также акцентирует внимание на том, что клавиатура сочетает полноразмерное исполнение с цифровым блоком и относительно компактные габариты благодаря более плотному расположению кнопок.

CHERRY K37ID keyboard – Built for tough jobs. Priced smart.
K37ID сочетает в себе функции, наиболее необходимые предприятиям: полноразмерную функциональность в компактном корпусе, защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и отличное соотношение цены и качества. Это разумная инвестиция для бизнеса, приносящая пользу каждому рабочему месту и еще большую выгоду при оснащении нескольких рабочих мест

Стоит новинка 35 фунтов стерлингов.

Принтеры и периферияCherryИсточники:Cherry

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