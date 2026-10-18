12 лет спустя: старый Core i5-4670K снова установил новый мировой рекорд

Рекорд производительности для себя самого

Оверклокер Luumi установил новый мировой рекорд производительности процессора Intel Core i5-4670K в тесте Cinebench R11.5. Результат теста 12-ядерного CPU — 10,8 балла в многопоточном режиме. В состав тестовой сборки вошла память DDR3 объемом 4 ГБ, материнская плата ASRock Z97 OC Formula и блок питания мощностью 1600 Вт. Результат зарегистрирован в базе HWBot, а прежний рекорд для этого четырёхъядерного CPU держался около 12 лет.

Intel Core i5-4670K поколения Haswell вышел в 2013 году. 4-ядерный CPU без поддержки многопоточности выпускался по техпроцессу 22 нм. При стандартных настройках его базовая частота составляет 3,4 ГГц, а максимальная частота в режиме Turbo — 3,8 ГГц. CPU имеет 6 МБ кэш-памяти и встроенную графику Intel HD Graphics 4600, TDP — 84 Вт.

Для достижения рекордного результата Luumi использовал жидкий азот. Этот случай показывает, что даже устаревшие комплектующие могут оставаться интересными для энтузиастов.