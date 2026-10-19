Монстр автономности Redmi K100 выйдет с HyperOS 4: Xiaomi уже открыла предзаказы

Лу Вейбинг сообщил, что Redmi K100 будет поставляться с предустановленной операционной системой HyperOS 4. По его словам, новая версия системы получила комплексные оптимизации, направленные на повышение быстродействия и плавности работы.

В частности, улучшены распределение системных ресурсов и управление нагрузкой, а механизм предварительного резервирования памяти должен заранее обеспечивать приложения необходимым объемом ОЗУ.

Отдельное внимание уделили оптимизации фирменных приложений Xiaomi. Производитель утверждает, что изменения затрагивают не отдельные операции, а работу системы в целом, обеспечивая более стабильный отклик интерфейса и эффективное использование ресурсов устройства.

Предварительные заказы на Redmi K100 уже принимаются. Полноценная презентация смартфона назначена на 27 октября.

Ранее Redmi раскрыла новый вариант оформления смартфона Redmi K100.