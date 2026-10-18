Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных

Американский стартап Intero Biosystems предлагает фармацевтическим компаниям проверять потенциальные лекарства на выращенной в лаборатории ткани человеческого кишечника. Его продукт GastroScreen состоит из органоидов — трёхмерных клеточных структур, воспроизводящих некоторые свойства настоящего органа. Каждый такой миниатюрный кишечный органоид имеет диаметр около миллиметра. Компания уже поставляет их заказчикам для исследований безопасности лекарств и воздействия различных веществ на кишечник, стремясь предложить более близкую к человеческой биологии альтернативу некоторым экспериментам на животных.

Органоиды Intero получают из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток — взрослых клеток, перепрограммированных в состояние, позволяющее превращать их в различные типы клеток организма. По словам соосновательницы и технического директора компании Мадлен Айкен, модель включает несколько типов клеток и тканей, характерных для человеческого кишечника. Это отличает её от более простых лабораторных систем, воспроизводящих лишь отдельные свойства кишечной ткани. Органоиды можно использовать как модель здорового кишечника или создавать в них состояния, напоминающие определённые заболевания, а затем наблюдать за реакцией на лекарственные кандидаты и другие соединения.

Источник изображения: Intero Biosystems

У технологии есть и практическое применение уже сейчас: заказчики могут проверять, повреждает ли потенциальное лекарство кишечную ткань, или изучать, как соединение влияет на модель заболевания. Intero не только поставляет органоиды, но и продаёт питательные среды и реагенты, а также проводит исследования по заказу клиентов. Основанная в 2024 году компания выросла до семи сотрудников и привлекла $2,3 млн на ранней стадии финансирования. По словам генерального директора и сооснователя Чарли Чайлдса, с четвёртого квартала прошлого года по третий квартал нынешнего выручка стартапа превысила $400 тысяч.

Интерес к таким моделям растёт и на фоне изменения подхода американских регуляторов к испытаниям лекарств. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) объявило о намерении сокращать зависимость от испытаний на животных и развивать альтернативные методы, включая органоиды, системы «орган-на-чипе» и компьютерное моделирование. В марте 2026 года ведомство опубликовало проект рекомендаций по оценке новых методов испытаний, не использующих животных. Однако это не означает, что органоиды уже признаны универсальной заменой животных моделей: пригодность каждого метода зависит от конкретной задачи и доказательств его достоверности.

Intero Biosystems пока находится в процессе такой проверки. Компания сообщила, что её модель воспроизводит ключевые типы тканей кишечника и демонстрирует ожидаемые реакции на известные препараты, в том числе средства, уменьшающие воспаление, и соединения, повреждающие кишечник. Следующий этап — прямое сопоставление результатов GastroScreen с уже имеющимися данными фармацевтических компаний, полученными в экспериментах на животных и клинических исследованиях. По словам Чайлдса, такие работы уже идут, но доказательств, позволяющих утверждать, что модель предсказывает реакцию человека точнее существующих методов, сейчас недостаточно.

В ближайших планах стартапа — автоматизировать производство и увеличить выпуск с нескольких тысяч органоидов за один цикл до сотен тысяч. В дальнейшем компания рассчитывает создавать модели на основе клеток конкретных пациентов, чтобы заранее проверять возможную реакцию на разные препараты. Ещё более амбициозная цель — разработка искусственного кишечника. Кроме того, Intero рассматривает возможность продажи наборов биологических данных, полученных с помощью органоидов, для обучения систем искусственного интеллекта.