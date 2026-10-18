Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных

Органоиды размером около миллиметра уже продают фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, но их способность точнее предсказывать реакцию человеческого организма ещё предстоит подтвердить

Американский стартап Intero Biosystems предлагает фармацевтическим компаниям проверять потенциальные лекарства на выращенной в лаборатории ткани человеческого кишечника. Его продукт GastroScreen состоит из органоидов — трёхмерных клеточных структур, воспроизводящих некоторые свойства настоящего органа. Каждый такой миниатюрный кишечный органоид имеет диаметр около миллиметра. Компания уже поставляет их заказчикам для исследований безопасности лекарств и воздействия различных веществ на кишечник, стремясь предложить более близкую к человеческой биологии альтернативу некоторым экспериментам на животных.

Органоиды Intero получают из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток — взрослых клеток, перепрограммированных в состояние, позволяющее превращать их в различные типы клеток организма. По словам соосновательницы и технического директора компании Мадлен Айкен, модель включает несколько типов клеток и тканей, характерных для человеческого кишечника. Это отличает её от более простых лабораторных систем, воспроизводящих лишь отдельные свойства кишечной ткани. Органоиды можно использовать как модель здорового кишечника или создавать в них состояния, напоминающие определённые заболевания, а затем наблюдать за реакцией на лекарственные кандидаты и другие соединения.

Стартап Intero Biosystems выращивает миниатюрные кишечники человека, чтобы проверять лекарства без подопытных животных
Источник изображения: Intero Biosystems

У технологии есть и практическое применение уже сейчас: заказчики могут проверять, повреждает ли потенциальное лекарство кишечную ткань, или изучать, как соединение влияет на модель заболевания. Intero не только поставляет органоиды, но и продаёт питательные среды и реагенты, а также проводит исследования по заказу клиентов. Основанная в 2024 году компания выросла до семи сотрудников и привлекла $2,3 млн на ранней стадии финансирования. По словам генерального директора и сооснователя Чарли Чайлдса, с четвёртого квартала прошлого года по третий квартал нынешнего выручка стартапа превысила $400 тысяч.

Интерес к таким моделям растёт и на фоне изменения подхода американских регуляторов к испытаниям лекарств. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) объявило о намерении сокращать зависимость от испытаний на животных и развивать альтернативные методы, включая органоиды, системы «орган-на-чипе» и компьютерное моделирование. В марте 2026 года ведомство опубликовало проект рекомендаций по оценке новых методов испытаний, не использующих животных. Однако это не означает, что органоиды уже признаны универсальной заменой животных моделей: пригодность каждого метода зависит от конкретной задачи и доказательств его достоверности.

Intero Biosystems пока находится в процессе такой проверки. Компания сообщила, что её модель воспроизводит ключевые типы тканей кишечника и демонстрирует ожидаемые реакции на известные препараты, в том числе средства, уменьшающие воспаление, и соединения, повреждающие кишечник. Следующий этап — прямое сопоставление результатов GastroScreen с уже имеющимися данными фармацевтических компаний, полученными в экспериментах на животных и клинических исследованиях. По словам Чайлдса, такие работы уже идут, но доказательств, позволяющих утверждать, что модель предсказывает реакцию человека точнее существующих методов, сейчас недостаточно.

В ближайших планах стартапа — автоматизировать производство и увеличить выпуск с нескольких тысяч органоидов за один цикл до сотен тысяч. В дальнейшем компания рассчитывает создавать модели на основе клеток конкретных пациентов, чтобы заранее проверять возможную реакцию на разные препараты. Ещё более амбициозная цель — разработка искусственного кишечника. Кроме того, Intero рассматривает возможность продажи наборов биологических данных, полученных с помощью органоидов, для обучения систем искусственного интеллекта.

Наука и космосБиотехнологииПерсонализированная медицинаФармацевтикаОрганоидыИсточники:techcrunch

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: SpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратомСледующая публикация: Рассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
Главное
Все новости
4 минуты назадАтомный реактор со сменными картриджами: Нидерланды проверяют необычную конструкцию
9 минут назадПечать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей
17 минут назадGeely Cityray 2027 выходит 23 октября: он станет больше и комфортнее
19 минут назадРассекречен BYD Qin PLUS третьего поколения: более просторный салон, 163 л.с. и до 16 км без бензина
39 минут назадSpaceX готовится запустить возвращаемую капсулу Starfall вместе с 31 спутником и космическим аппаратом
40 минут назадTank 500 обновился и получил салон в духе Li Auto
51 минуту назад2Это новый Hyundai Elantra — машину сертифицировали в Китае
22:50Попытка согреть Марс алюминиевыми наночастицами обернулась охлаждением планеты в климатической модели
22:50Volkswagen растянула T-Roc так, что он оказался длиннее Tiguan по колесной баззе: рассекречен совершенно новый Volkswagen T-Roc L
22:41Нейросеть для поиска внеземных сигналов приняла земные помехи за сигналы инопланетян
22:34Аналог Toyota Camry от Geely, только в 1,5 раза дешевле. Представлен гибридный Geely Preface L Plus: 238 л.с., лидар и максимальное оснащение за 143,7 тыс. юаней (1,8 млн рублей)
22:32Microsoft пресекла работу трёх фишинговых сервисов, связанных с миллиардом мошеннических сообщений
22:24Пролёт сквозь магнитный изгиб: Solar Orbiter нашёл источник загадочных структур солнечного ветра
22:182В выбросах Энцелада нашли пять типов солевых частиц — они раскрывают устройство подлёдного океана
22:114Qualcomm, давай до свиданья. Samsung сделает Exynos 2700 основной платформой для Galaxy S27, и даже Galaxy S27 Ultra в большинстве регионов получит SoC Exynos
22:05Астрономы предложили искать микрогало тёмной материи по смещениям изображений квазаров
Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google22:002Смартфон для параноика. Представлен Brax Wink — отключает камеры, автоматически стирает данные и обходится без сервисов Google С 4-дюймовым экраном и QWERTY-клавиатурой
21:523ИИ-агенты OpenAI обошли защиту сайтов и вывели криптовалюту с чужого кошелька
98% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы21:4298% эффективности после 1500 циклов зарядки и разрядки: графеновый катализатор улучшил цинк-воздушные аккумуляторы Графеновый материал ускорил химические реакции внутри цинк-воздушной батареи
21:34Линус Торвальдс отменил обязательную маркировку ИИ-кода в Linux
21:322Honor Win Turbo 2 получит экран 185 Гц, аккумулятор на 12 070 мА·ч и Snapdragon 8s Gen 4
21:292Тайвань рассматривает ужесточение ограничений на продажу чипов для искусственного интеллекта в Китай
21:16Lada Granta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Opel Astra: названы самые популярные подержанные авто в России
21:111OpenAI бесплатно предоставит биологам доступ к специализированной модели GPT-Rosalind
21:052Заменитель Land Cruiser начнут выпускать в России? Сборка Tank 500 может начаться в Калининградской области
20:454Рекорд за 40 лет: ACG заказала у Airbus сразу 75 самолётов Airbus A320neo
20:37На бывшем российском заводе Hyundai WIA вновь будут выпускать моторы
20:2512Россияне активно пересаживаются на электромобили: продажи выросли на 44% всего за месяц
20:143Новый Li Auto L8 прошёл сертификацию в России — сразу с сервисами «Яндекса»
20:114Большая и белая RTX 5060 Ti. AX Gaming представила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti X3W PRO 16GB
20:0675K, Mini-LED с 5184 зонами затемнения и цена менее 1000 долларов. Представлен игровой монитор RedMagic 5K
19:555Огромная батарея более 12 000 мАч, 90 Вт, 200 Мп, защита IP69K. Характеристики Honor Win RT2