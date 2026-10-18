Печать солнечных панелей как газет: учёные упростили производство гибких перовскитных солнечных панелей

Учёные из Университета Суррея разработали более экологичный способ производства гибких перовскитных солнечных панелей. Новая технология позволяет печатать фотоэлектрические модули при комнатной температуре, используя растворители с пониженной токсичностью. В перспективе её можно будет применять на промышленных линиях для массового выпуска солнечных элементов с меньшим воздействием на окружающую среду.

Одна из главных проблем перовскитных солнечных батарей — использование опасных химикатов при производстве. Для приготовления чернил, из которых формируют светопоглощающие слои, обычно требуются токсичные растворители, в том числе диметилформамид и ацетонитрил. Они представляют угрозу для работников предприятий и создают дополнительную нагрузку на окружающую среду. При этом одна производственная линия мощностью в один гигаватт может расходовать более 90 000 литров токсичных растворителей.

Исследователи предложили заменить традиционные составы чернилами со значительно меньшей токсичностью. В их основе лежит смесь этанола и 2-метилтетрагидрофурана — растворителя, который можно получать из сельскохозяйственных и лесных отходов. Новая формула быстро высыхает и позволяет отказаться от дополнительных этапов обработки с использованием антирастворителей. Это сокращает расход энергии и материалов, а также упрощает производство и обращение с химическими веществами.

Для изготовления панелей учёные использовали технологию нанесения покрытия, совместимую с непрерывной рулонной печатью. Она напоминает печать газет: материал последовательно проходит через производственную линию, что позволяет выпускать большие объёмы продукции.

На основе новой технологии команда изготовила гибкие солнечные мини-модули с активной площадью 11,5 см². Покрытие наносили при комнатной температуре, а затем быстро сушили направленным потоком газа. КПД преобразования солнечного света в электричество превысил 18,2%. При непрерывном освещении модули также продемонстрировали высокую стабильность.

В конструкции использована инвертированная архитектура с самоорганизующимися монослоями, выполняющими роль транспортного слоя для дырок. Это позволяет сократить количество дополнительных промежуточных слоёв. Отдельные солнечные элементы объединяли в единый модуль с помощью лазерной обработки по схеме P1–P4, предназначенной для формирования рисунка промышленных солнечных панелей.

По словам руководителя исследования Рави Силвы, переход на менее токсичные растворители и упрощение этапов нанесения покрытий позволяют сократить потребность в оборудовании для работы с опасными веществами и обработки отходов. При этом технология сохраняет высокую производительность и может быть интегрирована в существующие заводские линии.

В перспективе гибкие перовскитные панели могут использоваться в портативной электронике, энергогенерирующих оконных конструкциях и сверхлёгких солнечных батареях для космических аппаратов. Разработка также способна упростить масштабирование производства солнечных элементов.