MSI выпустила игровой Creator P60 с какой-то странной и несуществующей видеокартой. Упомянута некая RTX с 2 ГБ памяти

Компания MSI представила в Китае странный игровой ПК начального уровня. Модель Creator P60 необычна тем, что в её описании упомянута видеокарта, и совершенно неясно, что это за модель.

Как можно видеть, MSI рекламирует ПК, как включающий некую видеокарту RTX с 2 ГБ памяти. При этом бренд GeForce не упомянут. Проблема в том, что у Nvidia нет ни одной видеокарты RTX с таким объёмом памяти. Даже мобильная GeForce RTX 2050 Mobile, которая является самой слабой в семействе, предлагает 4 ГБ памяти.

Вполне возможно, что на рекламных постерах просто ошибка, и на самом деле это либо не карта семейства RTX, либо памяти там всё же 4 ГБ. Но дискретная карта точно должна быть, потому что упомянутый тут же процессор Ryzen 7 4700LE интегрированного графического ядра не имеет.

Из остального можно отметить 16 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 512 ГБ, Wi-Fi 6 и цену в 420 долларов. Точнее, судя по переводу с китайского, там сказано, что окончательная цена будет не выше этих 420 долларов, хотя не очень понятно, что имеется в виду. Учитывая указанные даты (с 1 по 30 сентября), возможно, имеется в виду сниженная цена на старте продаж.