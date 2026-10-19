Представлены аккумуляторы Honor на 10 000 и 20 000 мА·ч

Honor представила в Китае два внешних аккумулятора серии Honor Life. Младшая модель оснащена батареей емкостью 10 000 мА·ч и имеет толщину 16,68 мм.

Старшая версия предлагает вдвое большую емкость и выполнена в более крупном корпусе. Обе новинки выделяются красным оформлением с черными полосами и логотипом Honor Life. На передней панели расположен цифровой экран, отображающий оставшийся заряд в процентах.

Источник изображения: gizmochina // Honor

Оба пауэрбанка оснащены встроенным плетеным кабелем USB-C, поэтому носить отдельный провод для повседневной зарядки не потребуется. Кабель поддерживает двустороннюю быструю зарядку: с его помощью можно заряжать подключенные устройства и восполнять запас энергии самого аккумулятора. Также предусмотрена возможность одновременной зарядки нескольких гаджетов.

За контроль температуры отвечает интеллектуальный чип NTC, отслеживающий нагрев во время работы. Устройства прошли сертификацию 3C, которую Honor указывает как подтверждение пригодности для авиаперелетов.

Источник изображения: gizmochina // Honor

В Китае обе модели доступны в фирменном магазине компании на платформе JD.com. Пауэрбанк на 10 000 мА·ч стоит 148 юаней, а версия на 20 000 мА·ч — 198 юаней.