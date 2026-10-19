Забота о спине от Xiaomi: представлен умный массажер с гибкой направляющей и подогревом ⁠ 1

Xiaomi открыла предзаказ на массажер Mijia для поясницы и спины. Устройство оснащено гибкой направляющей длиной 450 мм, по которой массажные головки перемещаются вдоль позвоночника — от лопаток до пояснично-крестцовой области.

Конструкция с радиусом изгиба R550 мм повторяет естественный изгиб поясницы. Для массажа предусмотрены четыре головки двух размеров, имитирующие технику акупрессуры, семь готовых программ и возможность настройки еще трех режимов через приложение Mi Home.

Смартфон позволяет дистанционно управлять устройством, выбирать участки для проработки и выполнять локальный массаж с короткими движениями головок. Для быстрого запуска предусмотрена физическая кнопка на корпусе. Массажер также получил графеновый нагревательный элемент площадью 10 000 мм²: подогрев можно включать отдельно или одновременно с массажем.

Устройство весит 2,2 кг, а его толщина не превышает 75 мм. Когда массаж не требуется, конструкцию можно использовать как поясничную опору, а при размещении под ногами — для разминания икроножных мышц. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 3150 мА·ч. Для зарядки предусмотрен разъем USB-C и кабель длиной 1,5 м. Стоимость новинки на этапе предзаказа составляет 689 юаней.