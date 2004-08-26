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    26 августа 2004

    Foxconn готовится конкурировать с ASUSTeK?:

    14:47

    Серия iPAQ hx2000 — новые предположения:

    14:05

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.4.0:

    13:55

    Интернет и сети: TrafMeter v.5.0 Build 250:

    13:30

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.1.375:

    13:05

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 24 августа):

    12:40

    6800 CoolViva Premium Edition: новый графический адаптер InnoVISION:

    12:19

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 0820:

    12:15

    Интернет и сети: DU Meter v.3.07 Build 192:

    11:50

    Samsung планирует строить вторую 300-мм фабрику — под выпуск NAND-флэш:

    11:44

    Мультимедиа: BB FlashBack v.1.3.13.66:

    11:25

    Фото дня (и продолжение темы по GeForce 6800):

    11:15

    IBM и HP — лидеры рынка серверов, Sun — рынка рабочих станций:

    11:07

    Веб-браузеры: Opera v.7.60 Tech Preview 1:

    11:05

    FTP-серверы: BulletProof FTP Server v.2.31:

    10:45

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.8.4:

    10:30

    Утилиты: Magic Speed от Samsung:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:00

    Мировой рынок памяти: конец месяца удерживает цены от роста:

    09:40

    iSuppli: кто есть кто на рынке флэш-памяти:

    08:53

    Пять новых кулеров Glacialtech: ждем в сентябре:

    02:43

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