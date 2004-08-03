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    3 августа 2004

    Kodak представила принтер-док-станцию EasyShare Printer Dock Plus:

    17:56

    NEC представила PDP-мониторы для условий повышенной яркости:

    17:10

    Утилиты: Ad Muncher v.4.53.9862 Beta:

    15:35

    Тестовые приложения: PerformanceTest v.5.0 Build 1017:

    15:10

    Диагностика: Dr.Hardware 2004 v.5.5.0e:

    14:45

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.8.4:

    14:20

    Запись: CloneDVD 2 v.2.4.2.7:

    13:55

    Интернет и сети: Hyena v.6.0c:

    13:30

    Поляризационный синхротрон: будущее радиосвязи?:

    13:27

    Настройщики: Throttle v.6.8.2.2004:

    13:05

    Настройщики: SuperRam v.5.8.2.2004:

    12:40

    Тайваньские поставщики видеокарт рады снижениям цен процессоров NVIDIA:

    12:34

    Настройщики: PCMedik v.6.8.2.2004:

    12:15

    Настройщики: PCBoost v.3.8.2.2004:

    11:50

    SIA: рынок полупроводниковой продукции идет к новому рекорду:

    11:44

    Настройщики: Super Utilities v.3.1:

    11:25

    Kodak EasyShare DX7590 — новая 5-мегапиксельная камера:

    11:13

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.23b:

    11:05

    Диагностика: CPU Identification v.1.75:

    10:45

    SST представляет новую линейку ATA-контроллеров для флэш-накопителей:

    10:31

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 Beta 1:

    10:30

    Утилиты: PlexTools Professional v.2.16:

    10:15

    Мировой рынок памяти: скольжение вниз продолжается:

    10:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 августа):

    10:00

    Новая версия Iomega REV 35 Гб: с интерфейсом IEEE 1394/FireWire:

    09:28

    DNS: новая серия системных плат IWILL:

    06:01

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