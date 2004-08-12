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    12 августа 2004

    Фото дня: вся линейка стереоколонок JetBalance в нашей тестовой лаборатории:

    19:37

    GeForce 6600 и GeForce 6600GT — официально:

    18:24

    3,74 ГГц P4 EE и выше будут позиционироваться как процессоры для рабочих станций:

    15:36

    Утилиты: Arum Switcher v.2.00:

    15:35

    Антивирусы: в продажу поступил Kaspersky Security для PDA v.5.0:

    15:10

    Мультимедиа: JetAudio v.6.0.6:

    14:45

    Диагностика: Active SMART v.2.42:

    14:20

    Intel снизит цены на свои чипсеты 26 сентября:

    14:04

    Настройщики: Super Utilities v.3.2:

    13:55

    Вновь о планах Intel в отношении мобильных платформ:

    13:31

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.0.0220 Beta:

    13:30

    Настройщики: WinXP Manager v.4.8.5:

    13:05

    Утилиты: Asterisk Key v.6.5:

    12:40

    Microsoft: новые версии IntelliPoint и IntelliType Pro:

    12:15

    Спецификация BD-ROM одобрена, приводы для ПК появятся к концу 2005 года:

    11:55

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.1.36:

    11:50

    Внешний жесткий диск Soyo Cigar HD20: Toshiba inside:

    11:30

    Настройщики: nLite v.0.98.7 Beta:

    11:25

    Тестовые приложения: SPECViewperf v.8.01:

    11:05

    Утилиты: Complete Process Manager v.1.0:

    10:45

    Intel vs. AMD: второй тайм мы уже отыграли…:

    10:43

    Новые драйверы для игровых контроллеров Saitek:

    10:30

    Продажи планшетных ПК растут, но это все еще нишевой продукт:

    10:19

    Обновление прошивок для приводов AOpen, Nec и Samsung:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 августа):

    10:00

    Новый графический адаптер ELSA – на Quadro FX 3400:

    08:41

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