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    4 августа 2004

    Найден способ программного управления числом пиксельных конвейеров у GeForce 6800:

    17:57

    Беспроводные соединения Sun: для суперкомпьютеров нового поколения:

    17:45

    "Driving Change" в исполнении NVIDIA или ATI все же была первой:

    17:40

    Контрактные цены на DDR-память в августе останутся на одном уровне:

    16:22

    SiS 649 — официально:

    15:54

    Imation начинает продажи DVD+R9:

    15:33

    Toshiba анонсирует 30 и 60 Гб 1,8" диски с высокой плотностью записи:

    15:29

    Мировой рынок памяти: о ближайших планах производителей:

    14:40

    Samsung начинает массовый выпуск 90-нм DDR2-памяти:

    14:06

    Чистильщики: System Cleaner v.4.94d Build 190:

    13:30

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.0:

    13:05

    Королевская Академия предупреждает: нанотехнологии – это серьезно:

    12:41

    Утилиты: Talisman Desktop v.2.8 Beta Build 2803:

    12:40

    Архиваторы: WinRAR v.3.40 Beta 4:

    12:15

    Alienware снова экспериментирует, совмещая ПК и ЖК-телевизоры:

    12:09

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.1:

    11:50

    Epson и NGK Insulators представили гиродатчик для компактных цифровиков и телефонов с камерами:

    11:34

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.10.20c:

    11:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.02 Build 101:

    11:05

    Официальная бета драйверов Catalyst 4.9 для видеокарт ATI – Теперь с поддержкой Doom 3:

    10:45

    Tyan-громовержец: 4 платы на Lindenhurst/Lindenhurst-VS:

    10:38

    Microsoft: Service Pack 2 Final для Windows XP – на днях:

    10:30

    Precision Workstation 370: рабочая станция Dell на Pentium 4/EM64T:

    10:21

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 августа):

    10:00

    Новые серверы IBM: «тихое» начало поставок Pentium 4 Prescott/EM64Т:

    07:08

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