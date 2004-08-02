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    2 августа 2004

    Intel E7520 и Intel E7320: новые серверные чипсеты:

    17:30

    Transcend обновила модельный ряд JetFlash Mini:

    15:17

    Intel: первые пробы EUV-литографии:

    15:15

    Elpida представила 512 Мбит микросхемы Mobile RAM:

    14:49

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.4.1.7.5:

    14:45

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.7.6:

    14:20

    Первые серверы на Xeon DP с EM64T от Dell, HP, IBM: ждем анонсов:

    14:13

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.6.8.3:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.1.80:

    13:30

    Настройщики: PowerStrip v.3.52 Final:

    13:05

    HP Photosmart R507, M307 — новые модели фотокамер:

    12:42

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.5.6177:

    12:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.1.358:

    12:15

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров VIA:

    11:50

    CASIO представила керамическую линзу для объективов фотокамер:

    11:45

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    11:25

    Rio Carbon: очередной конкурент 4 Гб iPod Mini:

    11:06

    Обновление прошивок для приводов Nec:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 августа):

    10:45

    Future Horizons: мировой рынок полупроводников ждет спад через год:

    10:41

    Позиции IEEE1394 все еще крепки, несмотря на "наступление" USB:

    10:33

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 июля по 1 августа 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 26 июля по 1 августа 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 июля по 1 августа 2004 года):

    10:00

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