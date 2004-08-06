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    6 августа 2004

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.1:

    17:15

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.3.0:

    16:50

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.28:

    16:25

    Диагностика: Hmonitor v.4.1.4.4:

    16:00

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.1.81:

    15:35

    Fujifilm начинает продажи новых картриджей для крупных сетей:

    15:31

    Утилиты: Photoshop SpeedUp v.1.00:

    15:10

    Настройщики: nLite v.0.98.5 Beta:

    14:45

    Запись: Complete CD & DVD Writer v.1.5:

    14:20

    Обмен файлами: KaZaA v.2.7:

    13:55

    Infineon передала 0,09-мкм технологию и технологию эксплуатации 300-мм фабрики Winbond:

    13:55

    Интернет и сети: BWMeter v.2.0.0:

    13:30

    Тайвань готовит флэш-карты нового типа:

    13:23

    Антивирусы: F-Prot v.4.4.4:

    13:05

    Обмен файлами: eDonkey2000 v.1.0:

    12:40

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    12:15

    Японские производители ЖК-панелей могут создать новый альянс:

    12:14

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    11:50

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.8.1:

    11:25

    Кодеки: YMPEG v.1.4:

    11:05

    Hewlett-Packard анонсировала новые серверы на Xeon и Opteron:

    10:58

    Кодеки: Cole2k Media Codec Pack v.5.50:

    10:45

    Система маркировки серии Sempron отличается от стандартной:

    10:43

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.2.0.1:

    10:30

    Samsung Digimax V6 — самая "мощная" в данном модельном ряду цифровая камера:

    10:22

    Мультимедиа: патч для PowerDVD v.5.0 Build 1203 Updated от 2 июля:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 августа):

    10:00

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