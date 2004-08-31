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    31 августа 2004

    iMac G5: процессоры от 1,6 до 1,8 ГГц, мониторы — 17 и 20 дюймов:

    17:21

    EL-дисплей Pelikon для наручных часов будущего:

    16:44

    QuickCam Communicate: новая Web-камера Logitech:

    14:29

    iUbi PMP2020 – достойный конкурент Archos:

    13:18

    AMD демонстрирует Opteron с двумя ядрами в сервере HP ProLiant DL585:

    12:21

    NVIDIA GeForce 6600GT (NV43) — в нашей лаборатории!:

    12:10

    Рабочая станция Orion DT-12: кластер из 12 систем на одной плате:

    12:05

    Elpida увеличит выпуск DDR2 SDRAM к 2005 году:

    11:33

    Мировой рынок памяти: сентябрь может начаться со стабилизации цен:

    10:08

    Новые планы Intel: массовое производство 65-нм процессоров начнется в следующем году:

    09:15

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