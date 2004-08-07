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    7 августа 2004

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.7с:

    16:50

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.6.1:

    16:25

    Редакторы: WinHex v.11.65:

    16:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R335 04.08.2004:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 Beta 3:

    15:10

    Интернет и сети: Active Network Monitor v.2.01:

    14:45

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.48:

    14:20

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 0802:

    13:55

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.4.0.10:

    13:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.03:

    13:05

    Настройщики: Fresh UI v.7.16:

    12:40

    Беспроводные технологии: об избыточном количестве стандартов и рекламе:

    12:37

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.65 Beta 1:

    12:15

    Настройщики: TCP Optimizer v.1.01:

    11:50

    Кодеки: ffdshow Build 06-08-2004:

    11:25

    Официальная бета-версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    11:05

    EASYSHARE CX7525 — "младшая сестра" DX7590:

    11:05

    Microsoft: Service Pack 2 Final для Windows XP – для самых нетерпеливых:

    10:45

    Тайвань и Корея сокращают выпуск ЖК-панелей, снижают цены:

    10:35

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 августа):

    10:00

    Беспроводные технологии: будущее за WiMAX-совместимыми системами (IEEE 802.16):

    00:20

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