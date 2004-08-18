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    18 августа 2004

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.2.5 Build 2.5.0.161:

    16:50

    Утилиты: DBACentral for MySQL v.1.0:

    16:25

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.36:

    16:00

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.1.21:

    15:35

    Снижение цен 22 августа: освежаем память:

    15:31

    Кремний на сапфире: 100 ГГц – уже не предел!:

    15:19

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.2.3 Build 0817:

    15:10

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.7.1:

    14:45

    Настройщики: Safe XP v.1.4.8.20:

    14:20

    Утилиты: RegCool v.3.003:

    13:55

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 768:

    13:30

    PowerColor 9800 Platinum Edition — очередная карта Tul:

    13:14

    Веб-бразуеры: Netscape v.7.2:

    13:05

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.01 Final:

    12:40

    Продажи iPAQ hx4705 задерживаются из-за дефицита ЖК-экранов:

    12:36

    Wi-Fi адаптер PalmOne для Zire 72 и Tungsten T3:

    12:15

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.5 Final (Build 6.0.12.1040):

    12:15

    Fujitsu Siemens обновляет линейку рабочих станций CELSIUS 3 моделями:

    12:06

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.11:

    11:50

    PW-120 — самый миниатюрный БП для плат Mini ITX:

    11:30

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.8.3:

    11:25

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:05

    Утилиты: PowerChute Personal Edition v.1.5.0:

    10:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom:

    10:30

    Мировой рынок памяти: цена ниже 4 долларов стимулирует спрос:

    10:16

    Обновление прошивок для приводов Plextor:

    10:15

    IEEE 802.11n: вариантов спецификаций – как грибов по осени…:

    10:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 августа):

    10:00

    AMD начала поставки 90-нм Mobile Athlon 64, официально:

    09:10

    Человек – не робот. Но на кое-что тоже сгодится…:

    07:07

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