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    9 августа 2004

    Китайское фото дня: карта и процессор NV43:

    17:19

    Samsung начнет продажи Blu-ray Disc приводов в конце года:

    16:46

    Samsung готова к серийному выпуску 2,6" a-Si TFT ЖК-экранов:

    16:41

    Winbond меняет планы в отношении системной DRAM и PSRAM:

    16:17

    UMC: рост рынка продолжается!:

    15:35

    ECS: еще один шаг в сторону от продаж продуктов под собственной торговой маркой:

    14:27

    Wistron прекращает выпуск КПК Dell и Acer и фокусируется на ноутбуках:

    13:56

    DualDisc — формат, который скорее задушит музыкальную индустрию, чем поможет ей:

    13:32

    Ужесточение конкуренции между поставщиками серверов на руку Тайваню:

    12:07

    Запись: DVD-Cloner v.2.32 Beta:

    11:50

    Замки Kensington 64038 — на "железо" надейся, да сам не плошай:

    11:34

    Настройщики: nLite v.0.98.6 Beta:

    11:25

    smc PENTAX-D FA Macro 100/50 мм — два новых объектива для цифровых SLR и пленочных камер:

    11:15

    Запись: CDBurnerXP Pro v.3.0.109:

    11:05

    Microsoft: Windows Memory Diagnostic Utility:

    10:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 8 августа 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 августа 2004 года):

    10:15

    Мировой рынок памяти: активность минимальна, цены падают:

    10:01

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 августа 2004 года):

    10:00

    InterLink MP-XV831: ультрапортативный ноутбук Victor:

    06:29

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