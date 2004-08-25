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    25 августа 2004

    4 новых Casio Exilim: EX-S100, EX-Z55/Z50 и Exilim Pro EX-P700:

    15:21

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 982.10 Beta:

    13:55

    Oki ML8950: датчик ускорений в трех измерениях для сотовых телефонов:

    13:54

    Диагностика: Seagate SeaTools Disc Diagnostic v.3.00.07:

    13:30

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.7 Build 0824 RC1:

    13:05

    Pentax анонсировала две новых Optio:

    12:45

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2005 v.1.4.0:

    12:40

    Sony обновляет линейку Memory Stick High-Speed моделями:

    12:26

    Настройщики: TweakNow Accelerator XP v.2.4.0:

    12:15

    Кодеки: The Codecs v.2.2:

    11:50

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.8b:

    11:25

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    11:05

    Обновление прошивок для приводов ASUS:

    10:45

    Gartner: думать о кризисе пока рано:

    10:32

    Официальные 3D Stereo драйверы ForceWare v.61.77 от NVIDIA:

    10:30

    Фото дня: видеокарта ASUS V9999 Gamer Edition в нашей лаборатории:

    10:27

    Диагностика: ASUS Ai Booster v.2.00.35:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 августа):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спекулятивная активность пошла на убыль, цены продолжили падать:

    09:48

    QuickLink Mobile Wi-Fi Seeker: найди узел доступа Wi-Fi с помощью брелока:

    08:30

    Novia 3221: 12,1-дюймовые ноутбуки iRU с разрешением 1280х800:

    00:27

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