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    27 августа 2004

    iPod от HP: наконец-то определились с названием и датами продаж:

    17:32

    Nokia готовит к выпуску 9300 — "урезанную" версию 9500:

    15:48

    GV-NX66T256D, GV-NX66T128D и GV-NX66128D: три новых графических адаптера Gigabyte:

    15:13

    Мультимедиа: MP3tag v.2.24:

    14:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R339 26.08.2004:

    14:20

    Архиваторы: WinZip v.9.0 SR-1:

    13:55

    Intel и AMD: каждому ядру — по кэшу:

    13:32

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.0 Beta 6:

    13:30

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.7.1.5:

    13:05

    Отключение серверов iXBT.com:

    13:00

    Аналитики: все-таки, рост цен на память — искусственный:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: BayesIt! v.0.5.11:

    12:40

    Запись: CDBurnerXP Pro v.3.0.113:

    12:15

    UMC увеличивает долю в UMCi, усиливает свои позиции:

    12:02

    Обмен файлами: KaZaA Lite Resurrection v.0.0.7.6E:

    11:50

    Утилиты: DVDIdle v.5.16:

    11:25

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.16:

    11:05

    Microsoft: Service Pack 2 перегружает Windows XP:

    10:45

    Обновление прошивки для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:30

    Toshiba увеличивает объем производства флэш-памяти:

    10:27

    Обновление прошивок для приводов BenQ:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 августа):

    10:00

    Мировой рынок памяти: цены накануне "золотого пересечения" — начало периода роста спроса?:

    09:43

    OEM-цены на 16х пишущие DVD-приводы упали ниже 80 долларов:

    03:24

    Мировая премьера новых камер Casio:

    03:00

    Intel Pro/Wireless 2915ABG, официально:

    00:03

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