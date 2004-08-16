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    16 августа 2004

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 "Lucky" Beta 5:

    20:10

    Графические редакторы: GIMP v.2.0.3:

    19:45

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.7.6177:

    19:20

    Настройщики: GameGain v.2.8.16.2004:

    18:55

    Настройщики: Throttle v.6.8.16.2004:

    18:30

    Firebox X Edge — новые решения защиты компаний малого и среднего бизнеса:

    18:27

    Настройщики: SuperRam v.5.8.16.2004:

    18:05

    Настройщики: PCBoost v.3.8.16.2004:

    17:40

    Настройщики: PCMedik v.6.8.16.2004:

    17:15

    BTC: очередной вариант пишущего 16x DVD+/-R — привода:

    17:00

    Настройщики: PowerStrip v.3.53:

    16:50

    Утилиты: WinGuard Pro 2004 v.5.7.1:

    16:25

    Настройщики: nLite v.0.98.7 Beta 2:

    16:00

    IC Insights: десятка лидеров контрактного производства ИС, прогнозы:

    15:48

    Интернет и сети: BWMeter v.2.0.1:

    15:35

    LANPartyUT 250 Gb под Athlon 64 3700+ — плата для "энтузиастов":

    15:17

    Запись: Nero InCD v.4.3.0.0:

    15:10

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.20:

    14:45

    Dell покидает часть рынка ПК Китая, но доходы все равно вырастут:

    14:24

    Программирование: PHP v.5.0.1:

    14:20

    Настройщики: StyleXP v.2.13:

    13:55

    Неофициальные ATI & Counter-Strike Ultimate Driver — 13/08/2004:

    13:30

    Диагностика: CPUFSB v.2.2.14:

    13:05

    WWiSE подготовила предложение рабочей группе IEEE 802.11 Task Group N:

    13:01

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.0:

    12:40

    AMD Athlon 64: продажи во втором полугодии могут вырасти на 50%:

    12:27

    Тестовые приложения: обновление для Business Winstone 2004, Business Winstone 2004 BatteryMark:

    12:15

    Утилиты: AOpen WinBIOS v.1.04.40:

    11:50

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.35:

    11:25

    Очередная порция слухов о новых iMac G5:

    11:19

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Lite-On:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 августа):

    10:45

    ATI: миллион процессоров для карт PCI Expess:

    10:44

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 9 по 15 августа 2004 года):

    10:00

    LCOS-чипы Intel: в этом году не будет:

    08:52

    Планшетные ПК Apple: первые слухи…:

    02:52

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