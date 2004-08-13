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    13 августа 2004

    Продолжение исследования регулировки конвейеров у GeForce 6800:

    21:25

    AMD: ядра ревизии E и поставки первых 90-нм процессоров:

    17:07

    Производители ноутбуков снижают прогнозы по росту рынка:

    16:20

    VIA разослала заказчикам новые роадмэпы — с двумя новыми чипсетами:

    15:29

    Sony DRU-710A — замена DRU-700A:

    15:24

    P4 Combo: системная плата ASRock для LGA775/Socket 478 процессоров:

    13:56

    SPD-42P4HD2 — плазменный телевизор Samsung с контрастностью 8000:1:

    13:00

    Запись: Grab&Burn v. 3.1.0:

    12:40

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.1.362:

    12:15

    Настройщики: Safe XP v.1.4.8.1:

    11:50

    LFD-CA31U: CF, SD, MMC, MS и FD – все в одном!:

    11:40

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.44:

    11:25

    AirPlus G DWL-G730AP — портативный WLAN-маршрутизатор D-Link:

    11:08

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.60.03:

    11:05

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.12:

    10:45

    Мультимедиа: Advanced X Video Converter v.3.8.2:

    10:30

    Мировой рынок памяти: падение по-гонконгски:

    10:30

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.18:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 августа):

    10:00

    Причина задержек с Sonoma – технические проблемы и неудачи:

    09:38

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