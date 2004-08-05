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    5 августа 2004

    Фото дня: ASUS AX800 XT PE и AX800 PRO в нашей лаборатории:

    17:47

    PEG или Из-за чего Gigabyte на ASUS обижалась:

    16:37

    Мировой рынок памяти: контрактные цены снижены, спотовые падают без остановки:

    14:54

    Запись: CloneDVD 2 v.2.4.3.1:

    14:20

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher Pro v.4.1.7.6:

    13:55

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.3:

    13:30

    Fudo: кодовое название ATI R520:

    13:12

    Настройщики: WinBoost v.4.88:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.634 Beta:

    12:40

    DUW1608: новый привод AOpen с записью на DVD+R9:

    12:19

    Веб-браузеры: Opera v.7.54 Final:

    12:15

    MSI: платы и серверные barebone на платах с E7520 и E7320:

    11:54

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.7.3 Final:

    11:50

    PX-708UF2 — обновление ряда оптических приводов Plextor:

    11:38

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.0.9.3 Final:

    11:25

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.2:

    11:05

    Утилиты: Intel Application Accelerator RAID Edition v.4.5.0.6515:

    10:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов компания AOpen и Teac:

    10:30

    Процессор Intel с двумя ядрами — в 2005, а не в 2006 году?:

    10:16

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 августа):

    10:00

    Российский рынок VoIP: крупнейший в Европе:

    09:46

    PCU22-VG: 3D Rocket Cooler от Gigabyte:

    06:06

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