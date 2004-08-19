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    19 августа 2004

    Внимание! Под видом GeForce 6800 (OEM-поставка) продаются 6800LE:

    16:35

    Albatron представила PC 6600 и 6600GT на NVIDIA GeForce 6 серии:

    16:09

    Перспективы рынка энергонезависимой памяти: оценка NanoMarkets LC:

    16:05

    Prego da3: первая камера новой серии Rollei:

    15:01

    Freescale и AMD представят образцы и детали процессоров с 2 ядрами в октябре:

    13:42

    Hynix удваивает выпуск флэш-памяти, Samsung снижает поставки DRAM:

    13:15

    SOHW-1613S/1633S — обновление модельного ряда пишущих DVD-приводов LiteOn:

    12:46

    Цифровые SLR-камеры: Olympus и Pentax гонятся за Canon и Nikon:

    11:42

    Тайваньские производители ноутбуков: убытки из-за снижения цен ЖК-панелей:

    11:15

    Philips представит универсальные 16x DVD+R диски:

    10:52

    Ricoh обновляет линейку Caplio двумя 4-мегапиксельными моделями:

    10:40

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 августа):

    10:00

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