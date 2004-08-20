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    20 августа 2004

    Утилиты: Ad Muncher v.4.53.10128 Beta:

    22:15

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.1.5 Beta:

    21:50

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1581:

    21:25

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 982.8 Beta:

    21:00

    Мультимедиа: ImTOO CD Ripper v.1.0.12:

    20:35

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.7:

    20:10

    Утилиты: SnagIt v.7.1.1:

    19:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.62:

    19:20

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.00 Build 002:

    18:55

    Настройщики: RadLinker v.1.012:

    18:30

    Утилиты: RegMon v.6.11:

    18:05

    Утилиты: CDCheck v.3.1.0.15b:

    17:40

    Утилиты: Nero InfoTool v.2.27:

    17:15

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.4.49:

    16:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.27.00.02:

    16:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.4:

    16:00

    DRW1604-P: новый пишущий DVD-привод ASUS:

    15:53

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.21:

    15:35

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.27:

    15:10

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.2.82:

    14:45

    3D-платы: рост тайваньских поставок, новые чипы ATI и инициатива SiS:

    14:44

    Мультимедиа: GSpot v.2.51 Beta 01:

    14:20

    Диагностика: SpeedFan v.4.15:

    13:55

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 Beta 9:

    13:30

    Отмена выпуска LCOS-чипов Intel: технологические проблемы тут не при чем:

    13:27

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.3.5.1:

    13:05

    UMC ищет клиентов для выпуска чипов по 65-нм нормам:

    12:50

    Софт для сотовых: Coding Workshop Ringtone Converter for Windows v.5.1:

    12:40

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra 2004.SP2b v.10.9.133:

    12:15

    Интернет и сети: FlashGot v.0.1.3:

    11:50

    NVIDIA: Cg Toolkit v.1.3 Beta 2:

    11:25

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.2:

    11:05

    Prodisc грозится начать поставки 16x DVD-R и 2,4x/4x DVD+R DL:

    10:48

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha 3:

    10:45

    Утилиты: NVFlash v.5.06:

    10:30

    Обновление прошивок для приводов Pioneer:

    10:15

    Мобильные P4 также подешевеют 22 августа:

    10:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 августа):

    10:00

    Prego da4: 4-мегапиксельная камера начального уровня от Rollei:

    07:19

    PictureStation DPP-FP30: компактный фотопринтер Sony:

    03:47

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