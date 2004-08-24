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    24 августа 2004

    Поставки кремниевых пластин во 2 квартале выросли на 6%, но не все так гладко:

    17:30

    Поставки Power Mac G5 с двумя 2,5 ГГц процессорами задерживаются, карт на процессорах NVIDIA тоже нет:

    15:55

    Мультимедиа: iuVCR v.4.9.0.346:

    14:20

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1590:

    13:55

    Две Upgrade-платы ASRock, в комплекте с адаптерами для процессоров:

    13:41

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 982.9 Beta:

    13:30

    Нехватка процессоров AMD мешает росту рыночной доли:

    13:24

    Антивирусы: F-Prot v.3.15a:

    13:05

    Утилиты: DameWare NT Utilities v.4.5:

    12:40

    Top 10 производителей полупроводниковых устройств в 1 квартале 2004 года: iSuppli:

    12:17

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 237 Beta:

    12:15

    Цены на ЖК-панели в сентябре продолжат падать:

    11:51

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.71 Beta 3:

    11:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.00 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:25

    In-Stat/MDR: качественные изменения рынка Wi-Fi адаптеров:

    11:21

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:05

    Kingston представляет HyperX DDR2 533/675 SDRAM DIMM:

    10:46

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.83:

    10:45

    IC Drive VP3610: новый универсальный накопитель/MP3-проигрыватель Vosonic:

    10:33

    Microsoft: небольшое исправление для Windows 2003 Server:

    10:30

    Обновление прошивок для видеокарт SUMA:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 августа):

    10:00

    Мировой рынок памяти: темпы роста цен снизились, активность не увеличилась:

    09:58

    DJdisk: новый МР3-проигрыватель DIGITEX:

    08:32

    GO-W1608A: пишущий 16х/двухслойный DVD-привод Gigabyte:

    03:31

    Winbond начинает массовый выпуск UTT-чипов:

    00:32

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