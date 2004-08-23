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    23 августа 2004

    Интернет и сети: JurikSoft Remote Control Tools v.0.8.0:

    19:45

    Резервное копирование: ArchiveXtender — Jukeman Edition могут бесплатно перейти на новую версию ArchiveXtender 5.1с более широкими возможностями:

    19:20

    Утилиты: DeviceLock v.5.6:

    18:55

    Sony DRX-710UL — внешний вариант DRU-710A:

    18:44

    Настройщики: GameGain v.2.8.23.2004:

    18:30

    Настройщики: Throttle v.6.8.23.2004:

    18:05

    Настройщики: SuperRam v.5.8.23.2004:

    17:40

    Настройщики: PCBoost v.3.8.23.2004:

    17:15

    Настройщики: PCMedik v.6.8.23.2004:

    16:50

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.7:

    16:25

    Тестовые приложения: Bench´emAll v.2.59:

    16:00

    Утилиты: Tray Helper v.4.4:

    15:35

    Интернет и сети: DU Meter v.3.06 Build 186:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 "Lucky" Beta 7:

    14:45

    Праздник Canon продолжается: EOS20D и два новых объектива:

    14:30

    Мультимедиа: IrfanView v.3.92:

    14:20

    NVIDIA использует TSMC для складирования GeForce MX4000 и FX520:

    13:59

    Интернет и сети: WinGate v.6.0.1.995:

    13:55

    Обмен файлами: eDonkey2000 v.1.0.1:

    13:30

    Процессоры Intel после снижения цен: сухой остаток:

    13:20

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 RC4:

    13:05

    Кодеки: HelDecPack v.19AUG2004:

    12:40

    In-Stat/MDR: рынок портативных медиаплееров ожидает бурный рост:

    12:36

    Настройщики: RadLinker v.1.013:

    12:15

    Smart-Vision P — новая серия линейно-интерактивных ИБП N-Power:

    11:57

    Мультимедиа: DVD Audio Extractor v.2.1.0:

    11:50

    AOpen обновляет линейку Aeolus: 6600GT-DV128 и 6600-DV128:

    11:46

    Microsoft: обновление IDirectPlay4 API для Microsoft DirectPlay:

    11:25

    iSuppli: пик перенасыщения рынка ЖК-панелей придется на 3 квартал:

    11:06

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 августа):

    10:45

    PowerShot G6, S70, А85 и А95, A400: новые камеры Canon:

    10:43

    Фото дня: TV/FM-тюнер GOTVIEW PCI 7134 в нашей лаборатории:

    10:31

    Все Firmware прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2004 года):

    10:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2004 года):

    10:15

    OCZ Technology: новый шаг к DDR2 800 SDRAM:

    10:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 августа 2004 года):

    10:00

    Мировой рынок памяти: спотовый рынок растет на спекулятивных сделках, контрактные цены падают:

    09:43

    Neon Cooler 7: новые кулеры GIGABYTE:

    06:44

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