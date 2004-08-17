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    17 августа 2004

    ASRock снова комбинирует: K8 Combo-Z с разъемами Socket 754/939:

    18:00

    Мультимедиа: Super Mp3 Recorder v.3.0/v.6.0:

    16:50

    Запись: DeepBurner v.1.1.2.137:

    16:25

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.02 Final:

    16:00

    Widio — беспроводная аудиосистема Albatron:

    15:50

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.3.4:

    15:35

    Настройщики: TuneUp Utilities 2004 v.4.1.2316:

    15:10

    Страсти по флэш-памяти: падение цен на NOR-флэш, проблемы Micron:

    14:50

    Настройщики: Reg Organizer v.2.3 Beta 2:

    14:45

    Тайвань в сомнениях: DVD-рекордеры с жесткими дисками или DVD-R и обычные приводы?:

    14:42

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.63a:

    14:20

    Антивирусы: W32.Mydoom@mm Removal Tool v.1.0.9.4:

    13:55

    AMD Athlon 64 processor 3700+ для дескноутов — официально:

    13:53

    Настройщики: WinSpeedUp v.2.62:

    13:30

    ATI vs. NVIDIA: все только начинается…:

    13:20

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.1.368:

    13:05

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.9:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 "Lucky" Beta 6:

    12:15

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.92:

    11:50

    Pentax Optio750Z — 7-мегапиксельная камера в стиле "ретро":

    11:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.8 (Win2k/XP):

    11:25

    MEMS получают широкое распространение в бытовой электронике:

    11:19

    Мультимедиа: SimpleDivX v.1.37:

    11:05

    PhotoBank от Transcend — очередное решение для фотографов:

    10:57

    Мультимедиа: iuVCR v.4.8.10.343:

    10:45

    Мировой рынок памяти: затяжное пике:

    10:31

    Кодеки: DivX Total Pack v.1.8:

    10:30

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 августа):

    10:00

    Road Tech HA90: музыка в Harley Davidson будет вечной!:

    09:18

    Brava 2315: новый ноутбук класса замены ПК от iRU:

    07:17

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