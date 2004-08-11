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    11 августа 2004

    Roxio переименовывается в Napster:

    16:59

    Доходы тайваньских производителей памяти в июле:

    16:46

    Intel пока не готова объявить сроки поставок 64-разрядных процессоров для настольных ПК:

    16:29

    Самоорганизующиеся полупроводники – в массовое производство!:

    15:27

    Фото дня: TV/FM-тюнер VideoMate TV Gold Plus II в нашей лаборатории:

    14:35

    OpenGL 2.0 — теперь язык управления шейдерами — составная часть библиотеки:

    14:19

    Тайваньские производители системных плат недовольны динамикой продаж:

    13:21

    Infineon обещает FB-DIMM во второй половине 2005 года:

    13:20

    Утилиты: Ad Muncher v.4.53.10059 Beta:

    12:40

    Интернет и сети: GetFlash v.2.1:

    12:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail Monitor v.1.10 Beta:

    11:50

    DDR2 SDRAM Samsung: поставлено 10 млн. компонентов:

    11:43

    Общение в сети: AOL Instant Messenger v.5.9.3672 Beta:

    11:25

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.3:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.65.62 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.52 (ATI):

    10:15

    Мировой рынок памяти: активность все снижается:

    10:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 августа):

    10:00

    CFC: встраиваемый в CF компьютер под Linux:

    05:09

    TSMC: продажи растут, но не так быстро, как хотелось бы:

    01:04

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