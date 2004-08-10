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    10 августа 2004

    Каталогизаторы: All My Movies v.2.95:

    18:30

    Кодеки: ffdshow Build 08-08-2004 Alpha:

    18:05

    Диагностика: CPUSpy v.1.04:

    17:40

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.3.1758:

    17:15

    Sony будет оснащать процессорами от PS2 плоскопанельные телевизоры:

    16:53

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.13 "Lucky" Beta 4:

    16:50

    Wireless Pre-N: новая серия продуктов Belkin с расширенной пропускной способностью:

    16:44

    Настройщики: StyleXP v.2.12:

    16:25

    Настройщики: Registry Mechanic v.3.0.2 (от 10 августа):

    16:00

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.3.8:

    15:35

    Freescale сертифицирует DS-UWB, готова начать продажи XS110:

    15:15

    Настройщики: Reg Organizer v.2.3 Beta:

    15:10

    Настройщики: TweakMASTER v.2.02 Build 696:

    14:45

    TS-H552 — 16x DVD+R/12x DVD-R/DVD+R9 привод Samsung:

    14:29

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.0.357:

    14:20

    Настройщики: GameGain v.2.8.9.2004:

    13:55

    Intel готовится снизить цены на 915/925 чипсеты:

    13:54

    Настройщики: Throttle v.6.8.9.2004:

    13:30

    Настройщики: SuperRam v.5.8.9.2004:

    13:05

    Настройщики: PCMedik v.6.8.9.2004:

    12:40

    Настройщики: PCBoost v.3.8.9.2004:

    12:15

    Уходит ли Toshiba с рынка потребительских КПК и вернется ли на мировой рынок Sony?:

    12:08

    Настройщики: Ace Utilities v.2.4:

    11:50

    NVIDIA Quadro FX 4400/ 4400G/1440/540 — обновление профессиональной графики:

    11:34

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.3:

    11:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.2.0.6 Build 0808 Beta:

    11:05

    Hynix и STMicroelectronics разрешили строить фабрики в Китае:

    10:56

    TravelMate 4000 и 4500: две новых серии ноутбуков Acer на Centrino:

    10:53

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.02 RC3:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов Pioneer и Plextor:

    10:30

    3,2 ГГц P4 Extreme Edition снимается с производства, в продаже — 3,4 ГГц версия:

    10:30

    Диагностика: EasyTune4 v.B04.060801:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 августа):

    10:00

    GLADIAC PCX 736: новая графическая плата ELSA на GeForce PCX 5750:

    06:29

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