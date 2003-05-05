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    5 мая 2003

    Фото дня: семейство графических карт V9520 от ASUS на чипах GeForce FX 5200:

    20:09

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.03.05.01:

    18:40

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.51 Plus:

    18:15

    Запись: NeroMIX v.1.3.1.11a:

    17:50

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.28:

    17:25

    Драйверы KX Project v.5.00.3532 Beta:

    17:00

    Мультимедиа: Xine v.1.0 Beta 11:

    16:35

    Serial ATA: 128 дисков на один контроллер вместо одного:

    16:26

    Утилиты: CladDVD XP .NET v.3.3:

    16:10

    Мультимедиа: новые Koepi´s и uManiac´s XviD Codec:

    15:45

    Умные ковры Infineon: развитие технологий электронной ткани:

    15:42

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R139 от 02.05.2003:

    15:20

    Мультимедиа: DVD Decrypter v.3.1.6.0:

    14:55

    Утилиты: nVHardPage v.1.31.0b:

    14:30

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.511.51.160:

    14:05

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.22:

    13:40

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.2:

    13:15

    1394 сделают беспроводным:

    12:58

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.5:

    12:50

    Интернет и сети: Opera v.7.1.1 для Linux (Tech Preview 5):

    12:25

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 974.39 Beta:

    12:10

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen и Tyan:

    11:55

    GA-7FNXP Ultra: системная плата от Gigabyte на nForce2:

    11:46

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров 3COM:

    11:40

    Атипичная пневмония: азиатские производители создают запасы продукции:

    11:34

    Все драйверы прошедшей недели (28.04.2003-04.05.2003):

    11:25

    Все BIOS прошедшей недели (28.04.2003-04.05.2003):

    11:00

    uPD720112 и uPD720113: USB 2.0 чипы второго поколения от NEC Electronics:

    10:35

    Hewlett-Packard реорганизует подразделение по выпуску серверов:

    10:10

    Компания Point of View и ее графическая карта GeForce FX5600:

    09:57

    P4S800: новая Pentium 4 системная плата от ASUS на чипсете SiS648FX:

    09:17

    Lexar Media начала поставки 2 Гб профессиональных 40X карт CompactFlash:

    00:29

    VT8239: новый южный мост от VIA Technologies:

    00:27

    Новая статья на Компьюторге: "Обзор привода Sony CRX-210E 48/12/48":

    00:13

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": пятый номер (май 2003) ушел в печать!:

    00:07

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