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    21 мая 2003

    Новый ЖК-дисплей Sharp: специально для Longhorn:

    18:17

    Новая концепция IBM: кластеры на Linux + блэйд-серверы = дешевый суперкомпьютер:

    17:33

    SiS648FX: официальное представление:

    17:33

    Утилиты: нотный редактор MagicScore Maestro v.4.0:

    17:10

    Toughbook CF-73: пылевлагозащищенный ноутбук Panasonic на Centrino:

    16:55

    Завершено тестирование механизма Publishing Form для Q-Publishing:

    16:45

    Продажи видеокарт растут даже в "мертвый сезон":

    16:28

    Corel WordPerfect: уникальное upgrade-предложение:

    16:20

    Утилиты: Anti-Trojan v.5.5.420:

    15:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.2.3:

    15:30

    Интернет и сети: Internet Download Manager v.3.15:

    15:05

    Утилиты: PerfectDisk v.6.0 (Build 25):

    14:40

    Интернет и сети: Avant Browser v.8.0 Beta 1 Build 635:

    14:15

    Новые процессоры Pentium 4 и чипсеты i865 от Intel, официально:

    14:07

    Кто скажет в защиту Rambus? EPoX:

    14:01

    Утилиты: StyleXP v.1.01p:

    13:50

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.3:

    13:25

    Интернет и сети: Download Accelerator Plus v.5.3.9.6:

    13:00

    TravelMate C110TCi - Centrino-"таблетка" от Acer:

    12:54

    AX4SG/P и MX4SG: системные платы от AOpen на чипсетах серии Springdale:

    12:39

    Microsoft возглавит VIA:

    12:35

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    12:10

    Утилиты: Winfox v.2.03.0513:

    11:55

    Внешние MO-приводы TURBO MO mini IV-S от Olympus - теперь на 5000 об/мин:

    11:42

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    11:40

    Новые LifeBook серии N: ноутбуки с процессорами для настольных ПК:

    11:30

    Обновление драйверов для клавиатур от IBM:

    11:25

    Philips представила USB-мост спецификации "On-the-Go":

    11:22

    TSMC откладывает начало второго этапа инвестиций в Китай?:

    10:46

    SL-5200-XD и SL-5200-CD: графические карты от Soltek на GeForce FX 5200:

    10:43

    Недорогая внешняя звуковая карта Creative Sound Blaster MP3+:

    10:25

    GeIL Golden Dragon: новая серия оверклокерских модулей DDR:

    09:55

    MyPal A620: новый Pocket PC от ASUS:

    09:27

    Новые южные мосты nForce2 MCP-S - в июле?:

    08:59

    Семейство системных плат ABIT IS7 на чипсетах серии Intel Springdale:

    08:27

    Графические карты Albatron GeForce FX5600P Turbo:

    07:57

    Новые серверные системы SGI Origin 350 и SGI Onyx 350:

    07:39

    Sharp демонстрирует 2,2" QVGA и 37" TFT ЖК-панели:

    07:37

    Samsung начнет выпускать PowerPC для IBM:

    03:00

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